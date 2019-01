Um estudante do ensino secundário morreu depois de uma colisão entre um autocarro escolar e um comboio, no Texas. A morte foi já confirmada pelo distrito escolar do jovem.

Além do jovem, uma outra criança do sexo feminino foi também transportada para um hospital por um helicóptero e é ainda desconhecido o seu estado de saúde, assim como o condutor do autocarro.

Segundo informações da CNN, eram apenas estes três os ocupantes do veículo na altura do choque.