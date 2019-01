Entre os sinistrados estão uma mulher de 83 anos transportada ao Hospital de Barcelos, tal como um homem de 54 anos, enquanto o terceiro ferido, de 50 anos, foi levado para o Hospital de Viana do Castelo, em ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Esposende.

O acidente de viação verificou-se pouco antes das 14 horas, na passagem de um troço da EN13, na freguesia de Antas, concelho de Esposende, quando dois automóveis colidiram, perturbando a circulação, restabelecida pela Guarda Nacional Republicana de Esposende.

As operações foram comandadas pelo adjunto Júlio Melo, dos Bombeiros voluntários de Esposende, num total de 17 operacionais e de seis viaturas, com a colaboração da GNR de Esposende, sendo que só a corporação esposendense teve três ambulâncias de socorro e um veículo de salvamento e desencarceramento a trabalhar no teatro de operações.