Jorge Jesus terá sido afastado da liderança do clube saudito.

Segundo informação avançada pela TVI, o treinador português terá sido afastado pela equipa.

Em dezembro, o antigo treinador do Benfica e Sporting afirmou querer terminar o contrato com o clube da Arábia Saudita e ser campeão. "Eles pedem muito para o Al Hilal ganhar a Champions, só que ela só acaba em outubro do próximo ano. Só se eu ficasse mais um ano é que poderia estar nas meias-finais", afirmou em entrevista à Sport TV.