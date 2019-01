No Panamá, onde irá assistir à 14.º Jornada Mundial da Juventude, Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu a vontade de se recandidatar à presidência da república.

O atual Presidente da República disse que continuar depende da saúde e da vontade, que parece agora ser muita. "Saio daqui, e amanhã [domingo] admito que mais, com uma grande vontade de, se Deus me der saúde e se eu achar que sou a melhor hipótese para Portugal, com uma grande vontade de me recandidatar".

Portugal saberá amanhã se vai receber a próxima edição destas jornadas que atraem milhares de jovens. Sobre isto, Marcelo afirmou precisar de ter a certeza que não há "ninguém melhor para receber o Papa".

"Estou verdadeiramente muito entusiasmado. Primeiro porque há muitos peregrinos portugueses, segundo porque há uma presença muto grande de episcopado português, terceiro porque há a presença, que sei que é muito significativa aqui para o Panamá, da imagem de Nossa Senhora de Fátima", disse Marcelo Rebelo de Sousa que não escondeu a expectativa de trazer boas noticias para Portugal.