António Costa afirmou este sábado que o Partido Socialista faz a diferença na União Europeia.

Durante um discurso numa convenção do partido em Ponta Delgada, o primeiro-ministro afirmou que defender a Europa "faz parte do ADN do PS", lembrando o papel de Medeiros Ferreira e Jaime Gama na integração de Portugal no Espaço Europeu.

Costa disse ainda nunca ter tido "angústias existenciais" sobre a possibilidade de abandonar a União Europeia ou o euro e esclareceu que o PS foi o único que disse e provou que era "possível virar a página da austeridade e manter-nos no euro".