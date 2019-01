Depois da rutura da barragem de Brumadinho, no Brasil, as buscas continuam e este sábado foi encontrado um autocarro com vitimas mortais.

De acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, todos os ocupantes eram trabalhadores da empresa mineira Vale. Desta empresa, até agora, está 412 pessoas desaparecidas. "A prioridade máxima da empresa, neste momento, é apoiar nos resgates para ajudar a preservar e proteger a vida de empregados e das comunidades locais", disse a empresa.

Até este sábado eram nove as vitimas mortais confirmadas e mais de 200 desaparecidos.

"Como é um local de difícil acesso e precisamos de máquinas especiais para aceder a essa estrutura e retirar as vítimas, ainda não fechamos o número de óbitos. Mas o número de vítimas mortais (resultantes do rompimento da barragem) irá aumentar", explicou o Pedro Aihara.

Esta quinta-feira, a rutura da barragem do Brumadinho causou um mar de lama e resíduos minerais que soterrou diversas casas e instalações da empresa.