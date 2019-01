Depois das autoridades terem terminado as buscas pelo avião que transportava o jogador de futebol, Emiliano Sala, estas retomaram este sábado depois de um iniciativa promovida por familiares e amigos.

De acordo com o jornal francês L'Équipe, mais de 1800 pessoas conseguiram angariar 150 mil euros para que se continuem a procurar respostas para o que aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, no voo particular entre Nantes e Cardiff.

Assim, a equipa de buscas liderada pelo especialista David Mearns já avançou com dois barcos e irá prosseguir as buscas com um aparelho aeronáutico.