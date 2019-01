Uma criança de 12 anos está acusada de matar um lutador de boxe, 24 anos, com um tiro na cabeça.

O caso insólito aconteceu no Texas, nos Estados Unidos. John Duane VanMeter foi encontrado em casa da namorada com um ferimento na cabeça e acabou por morrer a caminho do hospital.

Segundo o jornal The Sun, o suposto homicida é filho de um casal amigo da vitima e, de acordo com declarações da namorada do lutador, o rapaz seria um delinquente e que estaria à guarda do Estado.

Depois de ter vivido em casa do lutador durante uma semana e de o ter morto, o rapaz está agora acusado por homicídio em 1.º grau, embora tenha apenas 12 anos e faltem 2 anos para ser julgado como adulto.