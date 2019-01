A GNR apreendeu 400 quilos de folha de tabaco, no valor de cerca de 90 mil euros, numa ação de fiscalização na Autoestrada A1, em Mealhada.

A Unidade de Ação Fiscal, através do seu Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, no âmbito de uma fiscalização de prevenção e controlo de mercadorias, com a colaboração do Destacamento de Trânsito da GNR de Coimbra.

Os militares detetaram uma viatura que circulava com matrículas falsas e o condutor ao aperceber-se da presença de uma patrulha da GNR, abandonou o veículo e colocou-se em fuga.

Na viatura encontravam-se os 400 quilos de folha de tabaco, acondicionados em caixas de papelão e a mercadoria foi avaliada em 90 mil euros, que caso fosse introduzida no consumo, teria provocado uma fraude ao Estado, em mais de 80 mil euros, segundo disse o comandante do Destacamento de Ação Fiscal da GNR de Coimbra, major Rui Chantre.