O Comando Territorial da GNR de Beja através do seu Posto de Beja, deteve o jovem, de 22 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na Estrada Nacional 260, em Beja.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares abordaram uma viatura, tendo verificado que no seu interior existia uma embalagem com droga.

O condutor do automóvel assumiu a propriedade da droga, resultando na sua detenção e na apreensão de 430 doses de cannabis, quatro telemóveis, um Ipad, um Ipod e também uma viatura,

O detido, após ser presente ao Tribunal Judicial Beja, ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, segundo referiu o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Beja, capitão João Gaspar.