O Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial de Santa Cruz, deteve um homem, de 80 anos de idade, pelo crime de violência doméstica, na localidade de Assenta, no concelho de Torres Vedras, distrito de Lisboa.

Na sequência de uma denúncia via 112, sobre uma situação de violência doméstica, os militares deslocaram-se até ao local onde encontraram a vítima, uma mulher de 57 anos, esposa do suspeito, que prontamente explicou que o mesmo se encontrava no interior da residência com uma arma branca e uma arma de fogo.

Segundo a vítima tinha sido pouco tempo antes ameaçada com uma arma de fogo, pelo seu marido, mas, no entanto, conseguiu fugir da residência, momentos antes da chegada da patrulha da Guarda Nacional Republicana.

Após serem realizados todos os procedimentos para dialogar com o visado, a GNR, através do seu Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), subunidade da Unidade de Intervenção, entrou naquela residência e imobilizou o suspeito, tendo sido apreendida uma caçadeira, diversas munições e ainda uma arma branca.

O detido foi logo conduzido a uma unidade hospitalar, por aparentar estar debilitado fisicamente e por evidenciar um transtorno emocional.

Esta ação contou ainda com o empenhamento de militares do Destacamento Territorial de Torres Vedras, do Destacamento de Trânsito de Torres Vedras e também da Unidade de Intervenção, contando igualmente com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras.

O processo reatando todos os factos foi remetido ao Tribunal Judicial de Torres Vedras, segundo informou a oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da GNR de Lisboa, tenente Edna Almeida.