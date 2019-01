Desde o dia 1 de janeiro que o médio do Benfica é livre para assinar contrato com outro clube sem que o Benfica receba qualquer valor pela transferência. Recorde-se que Samaris chegou ao Benfica em 2014 vindo do Olympiakos a troco de 10 milhões de euros.

Luís Filipe Vieira tentou renovar com o médio grego, mas a proposta foi recusada por Samaris, que só nos últimos jogos voltou a ser utilizado, sobretudo desde que Bruno Lage assumiu funções de treinador principal do clube.

Assim, têm surgido rumores nas últimas semanas que Samaris pode ingressar no FC Porto, até pelas características do jogador que parecem ir de encontro aos ideais de Sérgio Conceição.