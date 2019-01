Depois de uma operação de resgate muito complicada que durou mais de 300 horas, os mineiros conseguiram chegar a Julen às 00h25 deste sábado para confirmarem o já esperado pior cenário, Julen já não tinha vida.

De acordo com o delegado do Governo de Andaluzia o corpo de Julen foi encontrado envolto em terra aos 71 metros de profundidade. "O poço a partir dessa altura estava cheio de terra. Por cima também havia terra", explicou.

Recorde-se que Julen Jiménez desapareceu no passado dia 13 de janeiro. Quando estava com os pais em Totálan, em Málaga. A criança caiu num poço com cerca de 110 metro de profundidade e 25 de diâmetro.