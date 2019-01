As equipas de resgate que participaram nas operações para encontrar Julen chegaram perto do menino 300 horas depois do processo ter começado, onde puderam confirmar o pior cenário.

Foi às 1h25 da madrugada deste sábado, (00h25) em Lisboa que Julen foi encontrado pelos mineiros que participaram no resgate.

Recorde-se que Julen Jiménez desapareceu no passado dia 13 de janeiro. Quando estava com os pais em Totálan, em Málaga. A criança caiu num poço com cerca de 110 metro de profundidade e 25 de diâmetro.