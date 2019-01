Mamadou Ba: "Tenho a certeza de que estou do lado certo da democracia"

«Eu não tenho medo de fazer o que estou a fazer. Tenho a certeza de que estou do lado certo da democracia da decência», afirmou, ontem, ao SOL, Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, durante a manifestação contra a discriminação e violência policial frente à Câmara Municipal do Seixal.