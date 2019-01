O selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, deu uma aula aberta, em Vieira do Minho, sob o tema “os jovens, a fé e a vida”, enchendo por completo o auditório daquele concelho do distrito de Braga.

Definindo-se a si próprio como “pai, esposo e amigo”, Fernando Santos foi cativando a audiência XVII edição das Conferências do Clube Amigos de Vieira (CAVA), tendo sido atentamente ouvido, “através de uma intervenção marcadamente serena, determinada, dialogante, informal e assertiva, no que às suas convicções pessoais, sociais, políticas e religiosas diz respeito”, segundo a organização daquele evento já de referência em Vieira do Minho e em toda a região envolvente.

“Na sua interação com o público, durante mais de uma hora, Fernando Santos fez questão de responder às questões colocadas, dando conta da sua visão do mundo, sempre de uma maneira direta, reveladora do respeito pelas diferenças inerentes à condição de cada um, mas no pressuposto da valorização do que deve unir as pessoas, na potenciação de uma vida melhor para todos”, acrescentaram os seus organizadores.

Esta edição contou com mais de 300 pessoas, na sua maioria alunos do Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo (Vieira do Minho), a quem da intervenção de Fernando Santos “se espera agora tenham servido de referência para a sã formação da personalidade do público-alvo e contado como experiência enriquecedora”, de acordo com os promotores.

Formado em engenharia eletrotécnica, Fernando Santos notabiliza-se mais pelo trabalho no futebol profissional, como treinador, estando, neste momento, a desempenhar funções de selecionador nacional da principal seleção de futebol.

Para além disso, esta contou, na abertura, com a participação de um trio de alunos da Academia de Música Valentim Moreira de Sá que, ao piano, violino e contrabaixo, proporcionaram grandiosos momentos musicais.

À semelhança das anteriores, a sessão deste ano resultou de uma parceria entre o CAVA e o Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, tendo o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, I. P.), da Câmara Municipal de Vieira do Minho, da Rádio Alto Ave, d’O Jornal de Vieira, da Vieira do Minho TV e ainda do comércio local.