A jovem bailarina Carolina Costa foi louvada por unanimidade pelo Parlamento, por ter conquistado três medalhas de ouro, nos Estados Unidos da América (EUA).

Carolina Costa, de 12 anos de idade, ganhou as três medalhas de ouro durante o Ballet Beyond Borders Grand Prix Dance Challenge, em Missoula, uma cidade pertencente ao Estado de Montana, nos EUA.

No voto de louvor proposto pelo Grupo Parlamentar do CDS/PP votado por unanimidade, refere-se que Carolina Costa, natural de Braga e estudante do Conservatório Internacional Annarella Sanchez, sediado em Leiria, obteve o primeiro lugar em todas as categorias em que concorreu, constituindo “um exemplo de esforço, trabalho e perseverança, tendo pela frente uma promissora carreira”.