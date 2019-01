No dia 24 de janeiro de 2018, Sporting e FC Porto enfrentavam-se nas meias-finais da Taça da Liga. À data, no Estádio Municipal de Braga, o encontro terminou empatado e sem golos, e seriam, depois, os leões a levar a melhor no desempate por pontapés da marca do castigo máximo (4-3).

Na final, o conjunto verde-e-branco, então orientado por Jorge Jesus, acabaria mesmo por celebrar a conquista do troféu após bater o Vitória de Setúbal... também nas grandes penalidades (5-4) e depois do empate (1-1) verificado no final do tempo regulamentar.

Foi assim que em 2017/18 o emblema de Alvalade conquistou a sua primeira Taça da Liga, prova em que, de resto, o FC Porto continua a tentar deixar a sua marca. Esta é a terceira vez que o dragão alcança a final da competição mais nova do calendário português, depois de ter atingido esta fase na época 2009/10 e, mais tarde, em 2012/13. Na primeira tentativa para conquistar a Taça, os azuis-e-brancos, que estavam sob o comando de Jesualdo Ferreira, perderam, por 3-0, com o Benfica. No Estádio do Algarve, Rúben Amorim, Carlos Martins e Óscar Cardoso foram os autores dos golos encarnados e, consequentemente, os responsáveis pelo primeiro troféu de Jorge Jesus no clube da Luz, em que tinha aterrado no verão de 2009, proveniente do Braga. Foi, de resto, com o emblema minhoto que o FC Porto saiu derrotado na última vez que atingiu o jogo derradeiro da prova. Em abril de 2013, em Coimbra, os guerreiros do Minho venceram os dragões graças a um golo solitário de Alan e impediram, desta forma, os festejos de Vítor Pereira, à data técnico dos azuis-e-brancos, e companhia.

Por sua vez, para o Sporting, atual detentor do troféu, esta será a quarta aparição na final da competição. Os leões atingiram esta fase na edição inaugural da prova, em 2007/08, e na temporada imediatamente a seguir, 2008/09. Voltaram a carimbar o acesso à final em 2017/18 – ano em que foram os vencedores –, e na presente época.

Na primeira vez em que a prova foi realizada, o conjunto verde-e-branco havia perdido precisamente para os sadinos, que garantiram o triunfo... nas grandes penalidades. Já no ano seguinte, o emblema de Alvalade também perdeu nos penáltis, desta feita para o rival da capital, o Benfica. O Sporting era, nessa altura, treinado por Paulo Bento, atual selecionador da Coreia do Sul, que vai hoje disputar os quartos-de-final da Taça da Ásia.

As finais entre Sporting e FC Porto Há mais de dez anos que as duas equipas não decidiam uma prova. A última final entre Sporting e FC Porto remonta à Supertaça de 2008/09, que terminou com uma vitória leonina por 2-0, com um bis de Yannick Djaló. No que diz respeito às finais decididas entre os dois emblemas, o saldo é favorável aos leões: em oito finais, discutidas entre 1977 e 2009, o Sporting levou a melhor sobre o FC Porto em seis ocasiões. Nas finais referentes à Supertaça, os leões levaram sempre a melhor – além da mencionada, também venceram em 2007/08 (1-0), em 1999/00 (1-0) e em 1994/95 (3-0).

Na Taça de Portugal, o Sporting venceu o FC Porto em 2007/08, por 2-0, e em 1977/78, por 2-1; enquanto o dragão bateu o Sporting em 1999/00 (2-0) e em 1993/94 (2-1).

Benfica é o recordista Este sábado chega ao fim a 12.ª edição da Taça da Liga. Com sete troféus no currículo, o Benfica é o recordista da prova (vencedor entre 2009 e 2012 e, mais tarde, entre 2014 e 2016). O Vitória de Setúbal, o Braga, o Moreirense e o Sporting também já conseguiram inscrever o seu nome na história da competição, com uma vitória para cada emblema.

Sérgio Conceição já garantiu que o FC Porto está focado em conquistar pela primeira vez o troféu, o segunda da época, depois da vitória na Supertaça 18/19, ante o Desportivo das Aves.

Os dragões voltam a treinar hoje, às 11 horas, a última sessão de trabalho antes da final. Sérgio Conceição fará a antevisão a este duelo por volta das 12h30. Ontem, o técnico do FC Porto não pode contar com Maxi Pereira (treino integrado condicionado), Danilo (tratamento e treino condicionado), Otávio (treino integrado condicionado), Aboubakar (treino condicionado e ginásio) e Marius (tratamento e ginásio).

Também o leão de Marcel Keizer – que esta quarta-feira tornou-se o primeiro treinador estrangeiro a chegar a uma final da Taça da Liga desde Quique Flores, na época 2008/09, pelo Benfica – está empenhado em revalidar o título.

O holandês, que garantiu o passaporte para a final após a vitória sobre o Braga no desempate por penáltis, destacou que a equipa não fez um jogo brilhante mas a prioridade agora é recuperar a condição física dos jogadores de modo a ter o plantel à sua disposição.

Este será, de resto, o segundo jogo entre as duas equipas nesta época, depois do empate sem golos verificado em Alvalade, referente à jornada 17 do campeonato, prova em que o FC Porto segue líder, com mais 8 pontos do que o Sporting, que ocupa o quarto lugar na tabela classificativa.