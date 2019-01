Um idoso morreu esta sexta-feira quando podava uma árvore em Vila Nova de Famalicão.

A vítima, de 78 anos, cortava alguns galhos, quando subitamente caiu desamparada, na freguesia de Oliveira Santa Maria, no concelho de Vila Nova de Famalicão.

Os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, assim como a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM deslocaram-se de imediato ao local do sinistro, só que o septuagenário já estava morto, tendo o óbito sido declarado logo, com a GNR de Riba de Ave a registar a ocorrência.