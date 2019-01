A PSP de Viana do Castelo deteve jovens com haxixe suficiente para cerca de 4.100 doses individuais, durante uma abordagem aos suspeitos naquela cidade, capital do Alto Minho.

Na sequência das diligências da Polícia de Segurança Pública de Viana do Castelo, foram igualmente apreendidos um automóvel, uma balança de precisão, dois canivetes e dois telemóveis.

Os dois detidos serão apresentados ao Tribunal Criminal de Viana do Castelo, para que sejam aplicadas as respetivas medidas coativas, segundo revelou o comandante distrital interino da PSP de Viana do Castelo, intendente Raul Curva.