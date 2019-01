“Se não comerias um cão, porque comes cordeiro?”. Este é o mote da mais recente campanha da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), que simulou um churrasco com um cão nas ruas de Sidney, na Austrália. Ainda que à primeira vista possa parece real, o cão é apenas um peluche.

Com esta campanha, os ativistas pretenderam alertar os australianos para não consumirem carne. Aproxima-se o feriado nacional do país, assinalado por muitos com churrascos.

A complementar a campanha na rua, em comunicado a organização defende que "quem sinta repulsa pela ideia de mastigar carne de cão deveria questionar a incongruência da sua compaixão para com outros animais. Isto é especismo – uma forma de discriminação baseada em espécies diferentes de animais - e, como todas as formas de discriminação, não deve ser justificado".

A espécie humana deve "sentir compaixão e empatia por animais", defende ainda a PETA, lamentando que os humanos sejam "ensinados de que é aceitável aprisionar e comer alguns deles, sem pensar uma segunda vez quem eles são como indivíduos".