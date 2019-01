Um homem de 80 anos foi detido esta sexta-feira pela GNR por suspeitas de violência doméstica.

De acordo com o comunicado da GNR, o caso ocorreu na localidade de Assenta, em Torres Vedras, e foi detetada na sequência de uma denúncia via 112.

“Os militares deslocaram-se ao local onde encontraram a vitima, uma mulher de 57 anos, esposa do suspeito, que prontamente explicou que o mesmo se encontrava no interior da residência com uma arma branca e uma arma de fogo”, lê-se na nota.

A vítima disse que o marido a ameaçou com uma arma de fogo e que conseguiu fugir de casa momentos antes de a GNR chegar ao local.

As autoridades tiveram de entrar na residência e imobilizar o suspeito, depois de terem sido surpreendidas com uma caçadeira. Esta foi apreendida, bem como várias munições e a arma branca.

“O detido foi conduzido a uma unidade hospitalar, por aparentar estar debilitado fisicamente e por evidenciar um transtorno emocional”, revela o comunicado.