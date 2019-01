A imprensa espanhola revela que a equipa de resgate está cada vez mais perto do local onde Julen, de dois anos, caiu há 13 dias. Os mineiros já conseguiram escavar 3,15 dos 3,8 metros necessários par achegar ao menino.

O antigo diretor da Brigada de Intervenção Mineira das Astúrias, Santiago Suárez, disse ao jornal El Español que este é o momento “mais crítico” do salvamento. "Falta unir a galeria com o ponto onde se encontra o menino. Precisam de ter muito cuidado", afirmou.

As autoridades não dão qualquer estimativa para o tempo que os mineiros poderão levar a chegar a Julen.

Recorde-se que Julen Jiménez desapareceu no passado dia 13 de janeiro. Quando estava com os pais em Totálan, em Málaga. A criança caiu num poço com cerca de 110 metro de profundidade e 25 de diâmetro.