Mercado da Ribeira | A maioria das bancas de legumes, peixe e carne da infância de qualquer lisboeta deram lugar a um espaço de restauração, onde bancas de Chefs e de refeições mais ligeiras servem até às 00h durante a semana e até às 2h ao fim de semana. O principal e mais tradicional mercado da capital foi inaugurado em 1892, passando a ser gerido pela Time Out Lisboa em 2014.

Marquês de Pombal | Quase que se pode dizer que nestes dez anos nasceu mais uma rotunda no Marquês, com os carros a poderem circular nas vias interiores ou exteriores conforme a saída que pretendem. Mas não foi só o Marquês que cresceu. Ao lado, o Saldanha de 2009 também já não existe: há menos carros estacionados, mais passeios e mais árvores.

Baixa de Lisboa | Há dez anos o jornal El País fez uma reportagem sobre Lisboa a que deu o seguinte título: “A capital do vazio”. Era descrita como uma cidade abandonada e degradada.Mas nada disso existe hoje: no que toca a qualidade de vida, em 2018 ficou mesmo acima de Madrid. Quanto à parte do “vazia” e “degradada”, basta dar um passeio pelo centro, de prédios remodelados.

Rua Miguel Bombarda | A Rua de Miguel Bombarda, no centro do Porto, onde outrora houve “ilhas” (habitações precárias), passou a ser a chamada zona das galerias de arte, especialmente frequentadas aquando das inaugurações simultâneas, aos sábados, com vários estilos e tendências, que atraem gente não só da cidade invicta, como ainda de toda a Área Metropolitana do Porto.

Rua Cândido dos Reis | Conhecida pelos seus antigos armazéns de vestuário e por ali ter a Delegação do Norte da antiga Emissora Nacional/RDP, já não é uma zona “escura”, tem muita vida, especialmente à noite, sendo o principal centro da “movida” portuense, mas durante o dia os restaurantes e bares, já dão muita animação a uma área que era deprimida.

Alfândega do Porto | Edifício em puro granito do Século XIX, deixou de ser espaço de entrada e saída de mercadorias e da aplicação das respetivas pautas aduaneiras, para dar lugar não só ao Museu dos Transportes e Comunicações, como principalmente albergar muitos congressos e cimeiras internacionais, uma das quais com presença de Fidel Castro.

Combustíveis | Se há produtos que vivem num verdadeiro sobe e desce, sem dúvida que os combustíveis são um deles. Em 2019, o preço da gasolina rondava 1,2 4 euros por litro, enquanto o preço do gasóleo fixava-se em um euro, bem longe dos valores hoje cobrados nas gasolineiras. Entretanto apareceram combustíveis simples e chegou a haver ameaças de paralisar o país para contornar as subidas de preços

Tabaco | O Marlboro, que em 2009 era uma das marcas de tabaco mais vendidas, custava 3,50 euros. Agora para comprar a mesma marca tem de pagar mais 1,5 euros. Entretanto várias marcas desapareceram – como era o caso dos SG Gigante e SG Filtro – enquanto o tabaco aquecido promete conquistar os fumadores. O combate ao tabagismo intensificou-se, com imagens a alertar para os riscos

Facebook | Foi nesta rede social que nasceu o desafio do 10yearchallenge. Há dez anos o Facebook era pouco utilizado pelos portugueses - havia 901 mil utilizadores no país. Hoje são mais de seis milhões. Em dez anos, a rede de Zuckerberg mobilizou desafios solidários de água gelada mas também foi associada a estratégias para influenciar eleições. Em Portugal, foram usados dados de 63 mil utilizadores

BES/Novo Banco | Em 2009, o Banco Espírito Santo (BES) lucrava 522,1 milhões de euros. A 3 de agosto de 2014 assistiu-se em direto à queda do império do BES e da liderança de Ricardo Salgado. Foi aplicada uma medida nunca usada no país. Nasce no seu lugar o Novo Banco, hoje nas mãos dos americanos Lone Star. Desde a resolução, o Estado já emprestou cinco mil milhões euros ao banco

Vegans | Quantos vegans conhecia em 2009? E quem é que fazia questão de comer biológico ou de ter quinoa em casa? De lá para cá, ser ‘paleo” ou ‘flexivegetariano’ tornou-se vulgar. Os supermercados e as marcas acompanharam a tendência, com impactos pouco visíveis como o agravar da seca em alguns regiões da América Latina à conta da produção intensiva de abacate.

Big Mac | Em 2009, a McDonald’s continuava a crescer em Portugal e tinha já 129 restaurantes em todo o país. Os preços têm acompanhado a tendência e também aumentaram ao longo do tempo. Segundo o Índice Big Mac, um projeto da revista “The Economist”, em 2011, a sanduíche Big Mac custava 2,90 euros. Atualmente custa 3,20 euros e a empresa conta já com 150 lojas.

Cristiano Ronaldo | O que se passou no verão de 2009 ainda não está encerrado e o futebolista foi agora acusado de violar Kathryn Mayorga – no mesmo ano em que trocou o Manchester United pelo Real Madrid. Em dez anos, Ronaldo fugiu ao fisco espanhol, ganhou três Botas de Ouro e ganhou um campeonato Europeu pela seleção nacional.

Cristina Ferreira | Em 2009 estava ao lado de Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI. Dez anos depois, a apresentadora conseguiu saltar para a estação concorrente – a SIC –, ter o seu próprio programa e fazer disparar as audiências do canal. Numa década, Cristina Ferreira apresentou programas, criou uma linha de sapatos, lançou dois perfumes, um blogue, uma revista e até três livros.

Cavaco Silva | Até 2016 esteve no Palácio de Belém. Enquanto Presidente da República e já depois de deixar o cargo, Cavaco Silva escreveu três livros: “Acredito nos Portugueses” e dois volumes de “Quinta-feira e outros dias”. Nos últimos dez anos protagonizou momentos de tensão com José Sócrates, não escondeu as suas divergências em relação a Passos Coelho e viu-se obrigado a aceitar a geringonça

José Sócrates | Passaram dez anos desde o fim do governo de José Sócrates. Os últimos tempos foram conturbados para o ex-primeiro-ministro, acusado de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção na Operação Marquês. Viveu em Paris e foi detido no regresso a Portugal, em 2014. Trocou o centro de Lisboa pela casa de um primo, na Ericeira. Publicou já vários livros e diz não ter aspirações políticas.

Marcelo Rebelo de Sousa | Saltou do espaço de comentário do “Jornal da Noite” da TVI diretamente para o Palácio de Belém. A popularidade do atual Presidente da República bateu recordes e nos últimos dois anos não houve um dia sem notícias sobre Marcelo. Em 2018 deu a sua última aula como professor na Universidade de Lisboa, mas há uma coisa que nunca muda – os banhos no mar.

António Costa | Da Praça do Município para São Bento. Entre 2007 e 2015, António Costa liderou a autarquia de Lisboa. Apresentou-se depois como candidato pelo PS a primeiro-ministro nas legislativas desse ano. Após a derrota eleitoral foi apoiado pela maioria de esquerda, passando a ocupar a cadeira de primeiro-ministro. A solução foi inédita e resistiu até hoje, mesmo com momentos de maior tensão social.

Turismo

Afinal, Portugal tem muito para oferecer e os turistas já perceberam. Basta sair hoje à rua nas maiores cidades do país para constatar o aumento de visitantes. Em 2009, foram 880 milhões os estrangeiros que passearam pelas ruas portuguesas. Dez anos depois, os dados apontam para 1.323 milhões e a tendência é aumentar. Em 2009 o país tinha 273.804 camas em unidades turísticas. Hoje são mais de 400 mil.

Aeroportos

Uma consequência direta do aumento de turistas é a afluência aos aeroportos. Seja Porto, Lisboa ou Faro, as plataformas estão constantemente entupidas. Em dez anos, o número de passageiros nos três aeroportos quase duplicou e em Lisboa registou-se a segunda maior subida entre os 30 principais aeroportos da UE.

Vistos gold

Também chamados pela eurodeputada Ana Gomes como venda de cidadania, estes vistos são concedidos a não comunitários que façam um grande investimento em Portugal, comprem uma casa a partir dos 500 mil euros ou criem 10 postos de trabalho.

Habitação

Mais procura, mais dinheiro se pede por cada metro quadrado. O preço das casas segue a linha ascendente e é cada vez mais difícil encontrar valores baixos - seja no arrendamento, seja na compra. Há dez anos, em Lisboa, o valor por metro quadrado rondava os 2377 euros. Hoje, o valor já ultrapassa o 2700 euros.

Famosos por cá

As estrelas mundiais apaixonaram-se por Portugal e há quem tenha optado por trazer a trouxa e assentado arraiais. Há dez anos, nem passaria pela cabeça de Madonna viver no nossa país, mas a verdade é que a capital é a casa da cantora desde 2017. Também Monica Belluci e Christian Louboutin fizeram questão de comprar casa em Portugal.

O que se ouvia em 2009: “Amália hoje”, a reconstrução pop do universo de amália, foi o grande fenómeno nacional de vendas, alcançando seis platinas - um feito inédito a nível global nesse ano. Em Portugal, emergiram os deolinda e a flor caveira. Internacionalmente, os the xx foram a revelação.

Arte

Dez anos de arte em constante transformação. Em 2009, Joana Vasconcelos saiu da caixa e transformou panelas e tachos em sapatos. Hoje não está sozinha. Os artistas portugueses foram, ao longo dos últimos anos, além fronteiras e temos hoje Vhils a esculpir rostos nas paredes e Bordalo II a aproveitar lixo para fazer arte.

Novos museus

O aumento dos turistas não trouxe mais verbas à cultura. Mas há novos museus. Foi inaugurado o MATT, o Museu dos Coches, o Museu do Dinheiro e o número de visitantes duplicou nos últimos dez anos.

Websummit

Quem falava de start-ups em 2009? Em Portugal, pouca gente. Mas Paddy Cosgrave conseguiu ainda desencantar forma de organizar um jantar de confraternização no Panteão Nacional. O certame vai levar à ampliação da FIL no Parque das Nações, que já não via grandes novidades desde a Expo 98.

Media

As notícias online ganharam o seu lugar de destaque, assim como as novas formas de ver televisão. Em 2015, a plataforma Netflix chegou a Portugal e revolucionou a forma de ver séries.

Economia

A crise instalou-se no nosso país e com ela chegou a troika. Entre governos de esquerda e de direita vieram mais pacotes de austeridade, mais dificuldades financeiras e uma divida pública sempre a subir. O que prenderam os portugueses com isto? Hoje, por exemplo, ainda levam a marmita para o trabalho – há dez anos, era pouco comum.

Natalidade

Nascem cada vez menos bebés e os portugueses são também cada vez menos. Em 2009, por cada mil habitantes nasciam 9,4 bebés e, dez anos depois, os números desceram. No panorama europeu somos dos piores países em termos de taxa de natalidade.

Educação

Menos nascimentos, menos crianças e jovens nas escolas. Em 2009 havia 498 327 alunos a frequentar o ensino secundário e mais de 90 mil professores, também no secundário. Dez anos depois, o panorama é bem diferente: o número de alunos não chega aos 400 mil e há menos 15 mil docentes. Nos restantes ciclos, o cenário é idêntico.

Saúde

O SNS opera mais e tem mais consultas. Até outubro de 2018 fez mais 30 mil operações do que em todo o ano de 2009, mas há sinais de abrandamento. Já o setor privado não tem parado de crescer. Em 2006 havia 93 hospitais privados no país. Em 2016 eram 114.

Justiça

Há dez anos, ninguém imaginava que a justiça pudesse vir a tocar nos mais poderosos. Nas ruas, o sentimento era o de dois pesos e duas medidas. Mas o cenário mudou e casos como a Operação Marquês, os vistos gold, o BPN e o BES vieram devolver alguma confiança, ao mostrar que políticos, banqueiros e empresários de peso não estão acima da lei. Só falta melhorar a eficácia numa justiça que continua lenta.