Um avião, que transportava turistas, e um helicóptero colidiram no ar, esta sexta-feira, sobre os Alpes italianos.



As equipas de resgate, que já estão no local falam em cinco vítimas mortais e dois feridos. O balanço, ainda provisório, foi adiantado no Twitter pelo Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, que está a coordenar as operações de busca e salvamento.

O acidente ocorreu por volta das 16h locais (15h em Portugal) junto ao glaciar de Rutor, na região do Valle d'Aosta, no norte de Itália, junto às fronteiras de França e Suíça.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 de janeiro de 2019