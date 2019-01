O défice das Administrações Públicas fechou 2008 em 2.083 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 475 milhões face ao ano anterior. Esta melhoria, de acordo com o Ministério das Finanças, deve-se ao crescimento da receita (5,2%) superior ao aumento da despesa (4,5%).

A receita fiscal cresceu 4,9% devido ao aumento da receita do IRS (5,6%), do IVA (4,1%) e do IRC (10,2%). «A evolução positiva da receita fiscal, apesar da redução das taxas de IRS e da manutenção das principais taxas de imposto, reflete o bom momento da economia portuguesa», diz o Ministério de Mário Centeno.

Já a receita de contribuições para a Segurança Social aumentou 7,6%, «em resultado do forte crescimento do emprego», lembrando que «este crescimento é tanto mais assinalável porquanto se segue a um forte crescimento em 2017, de 6,3%».

A despesa cresceu 4,5% explicada pelo forte aumento da despesa do SNS (+4,9%, acima do crescimento de 3,1% previsto no OE 2018), atingindo 10.070 milhões, «pela primeira vez um valor semelhante ao máximo anteriormente atingido no período pré-Programa de Ajustamento».