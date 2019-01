Um homem foi detido na quinta-feira pela GNR por suspeitas de violência doméstica e incêndio.

De acordo com o comunicado da GNR, o homem, de 55 anos, é suspeito de ser o autor do incêndio que deflagrou na casa da sua ex-mulher, em Fernão Ferro, no Seixal.

O suspeito foi detido perto do local do crime, com um isqueiro na mão.

“Após ser confrontado com os factos, o homem confessou que partiu um vidro da residência e se introduziu na mesma, e aproveitando a ausência da vitima, ateou fogo a um colchão no sótão”, revela a mesma nota.

“Dois dias antes, a vítima tinha formalizado queixa contra o suspeito, pelo crime de violência doméstica, devido a ser perseguida e coagida, na via pública, pelo seu ex-marido, exercendo violência psicológica sobre esta”, explica o comunicado.

O homem foi detido e será presente esta sexta-feira no Tribunal Judicial do Seixal.