Durante a tarde de hoje vão decorrer duas manifestações contra o racismo: uma dos moradores do Bairro da Jamaica, junto à Câmara Municipal do Seixal, e outra do PNR – partido de extrema-direita.

No seguimento destas manifestações, fonte da PSP disse ao Diário de Notícias que a polícia não vai deixar que o grupo de manifestantes se aproxime da sede do Bloco de Esquerda, como estaria previsto.

Os protestos dos moradores do Bairro da Jamaica estão marcados para as 15h00, junto da Câmara Municipal do Seixal, e os do Partido Nacional Renovador (PNR) para as 18h00 no Terreiro do Paço.

As manifestações foram marcadas no Facebook.