A Altice avançou esta semana com a primeira edição do ‘À Conversa com’ que tem como objetivo juntar colaboradores e membros do Comité Executivo num pequeno-almoço mensal, que se "pretende informal e de verdadeira partilha". Um dos objetivos da atual equipa de gestão da Altice Portugal é o envolvimento e a proximidade entre os colaboradores, dando espaço a estes para colocarem dúvidas, questões, que façam comentários, apresentem críticas, ou apresentem sugestões.

O primeiro encontro ocorreu com o CTO da Altice Portugal, Luís Alveirinho que esteve reunido em ambiente informal com 20 colabores da empresa "para uma conversa sem barreiras".

“Estamos a viver um momento de transformação também dentro da organização e era para mim muito importante ouvir os meus colegas e esclarecer quaisquer dúvidas. É fundamental que todos os colaboradores da Altice Portugal conheçam a estratégia da Empresa e o que tentei transmitir-lhes hoje nesta ação foram esses vetores estratégicos: o que fazemos na Inovação, todo o investimento que a Altice Portugal está a fazer dentro da Empresa, no país, com as empresas e no mercado de consumo. Também procurei deixar uma mensagem aos colegas que, hoje, durante quase três horas, estiveram comigo na 'À Conversa com' em 2019 a nossa prioridade será garantir aos nossos clientes uma prestação de serviço ainda com maior qualidade, refere o CTO.

"Estou convicto de que o aumento da comunicação e a abertura ao diálogo são o caminho certo", diz o CEO da operadora, Alexandre Fonseca. E deixa uma garantia: "Esta é uma iniciativa que valorizamos de tal forma, que envolvemos todos os elementos do Comité Executivo, porque achamos que é fundamental partilhar a visão da empresa e porque nos dá a oportunidade de responder a questões e esclarecer algumas dúvidas dos nossos colaboradores e, em alguns casos, ajudar a encontrar soluções para algumas das questões apresentadas".

A opinião junto dos colabores foi unânime: "as expectativas foram superadas", elogiando o conceito de proximidade Um pilar que, segundo Alexandre Fonseca, é um conceito que sido trazido a esta liderança e no qual se empenha pessoalmente. "Não posso deixar de recordar alguns dos passos importantes que já demos, neste último ano, como é o caso da constituição do Conselho Consultivo para as Relações Laborais, ou o ACT que foi, de forma absolutamente inédita, assinado por todas as estruturas sindicais”, salienta.