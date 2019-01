Durante o debate quinzenal na Assembleia da República, a líder do CDS, Assunção Cristas, quis saber a opinião do primeiro-ministro, António Costa, sobre a atuação da polícia no Bairro da Jamaica, no domingo passado.

“Está a olhar para mim, deve ser pela cor da minha pele que me pergunta se condeno ou não condeno”, disse António Costa.

“Não respondo ao seu comentário, fiquei com vergonha alheia”, disse Assunção Cristas logo de seguida.