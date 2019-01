Um homem de 80 anos está barricado, esta sexta-feira, em casa na Assenta em Torres Vedras.

Ao que tudo indica, está armado, escreve o Correio da Manhã. O alerta foi dado às 7h00 dando conta de um caso de violência doméstica.

O idoso terá ameaçado uma mulher, com quem teria uma relação há "meia dúzia de meses", com uma arma branca e posteriormente com uma arma de fogo.

A mulher foi retirada da habitação mas o homem continua barricado, os vizinhos do octogenário defendem-no, dizendo que este "passa fome".

"O homem está desorientado mas não faz mal a ninguém. O homem está desesperado", afirmam testemunhas no local, citadas pelo Correio da Manhã.

No local está já a GNR, acompanhada por várias ambulâncias. As Equipas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR foram chamadas, e dois negociadores estão a tentar pôr um fim à situação, fazendo com que o homem saia da habitação sem vítimas.