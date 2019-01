A Rainha Isabel II fez , esta sexta-feira, uma declaração onde fez um apelo a todos os britânicos para que encontrem "um consenso". Esta foi uma intervenção que foi vista como uma referência ao debate no Parlamento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Na nossa procura por novas respostas nos tempos modernos, eu prefiro os resultados comprovados, gosto de falar com respeito e respeitar os diferentes pontos de vista para se encontrar um consenso e sem nunca esquecer de dar algum espaço", começou por dizer a governante.

"Para mim, essas perspetivas são intemporais e eu recomendo-as a todos", acrescentou a Rainha.

Recorde-se que em dezembro, na mensagem de Natal, a Rainha afirmou que "mesmo que as diferenças mais profundas” separem as pessoas umas das outras, é importante “tratar os outros com respeito, como um ser human”.

No passado dia, 15 de janeiro o parlamento britânico rejeitou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia que havia sido negociado por Theresa May e Bruxelas.