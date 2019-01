Ouvi dizer...

De que serve a liberdade se estamos presos por dentro? De que servem as grades se a nossa vontade de viver e de mudar o mundo é maior? Vivemos num paradoxo em que as pessoas sabem o preço de tudo mas não sabem o valor de nada. E quando assim é torna-se difícil respirar. Fecham-se os olhos e pronto, lá vamos nós. Sem pensar. Sem medir as consequências, numa luta desenfreada por mais, mais e mais. O quê? Não sabemos bem, só sabemos que precisamos de alimentar egos e exteriorizar poder. Algo que não nos faça parar para nos percebermos e nos apercebermos do que nos faz verdadeiramente feliz. Sem amarras físicas ou psicológicas, sem barreiras e, sobretudo, sem aquele peso da revolta e da injustiça nos ombros.

É por isso que, tantas vezes, muitas pessoas dão-se conta disso tarde demais. E quando se apercebem do que perderam, do que já não volta mais, do que deixaram de viver, arrependem-se. Não sejas um desses. Não te votes ao superficial, não te banhes exclusivamente no supérfluo, acredita em ti e que nunca estarás sozinho. Para que serve dominarmos se não formos respeitados, mandarmos mas não sermos admirados, liderarmos sem sermos compreendidos? De que vale ter tudo mas não ter ninguém com quem o partilhar? Não trocavas todo o dinheiro do mundo por acordares feliz ao lado de alguém? Não deixarias todo o poder do universo só para procurar um sorriso “daquela” pessoa quando chegas a casa?

A definição das minhas prioridades e das tuas passa por isso mesmo. Sem fugir das palavras, mas consubstanciando-as com aquele toque que arrepia e com aquela cara de parvo hipnotizado de quem “nunca viu”. Ver através dos olhos do outro, como dizia o dramaturgo Moreno, e aproveitar a matéria para lá do conteúdo. “Olhos nos olhos, face a face.” É por isso que quando estamos apaixonados esquecemos quase tudo, parece que o mundo se pacifica, que as cores fazem mais sentido, que o sol brilha com mais intensidade e que a lua é nossa amiga e conselheira.

E é nas coisas mais simples que conseguimos atingir esse estado de integridade, de inteireza, de totalidade. A plenitude da insegurança, aquelas forças da natureza que nos trazem para cima e para baixo, à espera de um sinal. Não são borboletas na barriga nem tão-pouco o coração a palpitar, somos nós a irmos, a irmos a dois. A irmos os dois. Há maior magia que essa? Não há. Nós é que complicamos tanto que muitas vezes nos perdemos no caminho. Desenhamos tantas estratégias e tantos planos que, quando lá chegamos, o objetivo já não está nem aí. A eterna insatisfação que nos advém da particularidade do ser humano. Pensar demais.

A vida não é uma lista de supermercado em que vamos fazendo um check de cada vez que atingimos algo, e o amor muito menos.

São as palavras e os gestos, a cumplicidade na distância, o sorriso no silêncio. Como dizia um célebre anúncio televisivo “Marco Bellini diz que é tutto”, e quando é “tutto” “stai molto buono”. Não te percas no que perdeste, mas no que podes atingir, não te amedrontes com os pesadelos porque eles fazem parte dos sonhos nem te retraias na dor porque ela faz parte do verdadeiro amor. E nunca, mas mesmo nunca, aceites menos que “tutto” para ti...e para mim.

Para que o tempo sempre guarde o mar em nós... e a distância sejas apenas uma recordação...

Ler com o som de Melim “Ouvi Dizer”.