A transparência da justiça num “regime” e numa democracia

Na UE, ainda há grandes disparidades no que toca a transparência na justiça, como vimos nos últimos dias a propósito do processo de extradição do hacker que terá roubado dados ao Benfica. A partir da nossa democracia foi difícil entender tudo o que aconteceu na Hungria

os tempos que correm é fundamental observar como funciona a justiça em Estados democráticos e em regimes mais autoritários – realidades que hoje em dia coexistem na União Europeia. É interessante ver como os vários países dão importâncias diferentes à transparência e até à liberdade de imprensa. Nada disto é novo e qualquer leitor português já leu, por exemplo, muito sobre o regime que Viktor Orbán instalou na Hungria.

A verdade é que dentro desta união de países ditos de primeiro mundo encontramos ainda Estados onde os julgamentos são feitos à porta fechada se o suspeito assim o entender (e o juiz aceitar) e outros onde tudo é, como deve ser, público – na verdadeira aceção da palavra.

Uma justiça de portas abertas ao cidadão, sem nada a esconder, é fundamental para que haja confiança e se acredite num Estado de direito. Se é certo que em todos os países existem arestas a limar, também não é menos correto dizer que nalguns deles os problemas são estruturais, históricos e até culturais.

Poderemos admitir, por mera hipótese, que o facto de haver menos transparência nos tribunais não significa por si que uma democracia esteja mais doente. Tenho sérias dúvidas sobre isso, mas é possível que esteja errado.

Na última semana fomos confrontados com imagens inéditas cujo verdadeiro significado nos passou ao lado, mas que deveriam ter-nos feito refletir. Há seis dias, em Budapeste, capital do regime de Orbán, o pirata informático Rui Pinto foi detido e presente a uma juíza para se dar início ao processo de extradição, pedida por Lisboa.

Qualquer cidadão em Portugal acompanhou o que ia acontecendo do outro lado da Europa em direto, a partir das câmaras da CMTV – a única televisão que acreditou que poderia ter alguma sorte num país de regras tão rígidas e opressoras.

A partir da nossa democracia – onde as câmaras de televisão e as máquinas fotográficas muitas vezes têm de ficar à chuva por não poderem ficar sequer na entrada do tribunal –, tornou-se claro que a publicidade da justiça é muito mais do que permitir legalmente que qualquer cidadão, numa folga do seu trabalho ou nas suas férias, assista a uma audiência.

A partir de Portugal – onde, há pouco tempo, um juiz decidiu julgar um reitor à porta fechada a pedido do arguido –, ficámos a perceber que, na Hungria, os cidadãos têm direito a saber o que se passa para lá das portas de uma sala de audiências, sem faltar ao seu trabalho, sem manipulações ou interpretações que tanto servem a tantas partes.

As regras naquele país são claras: só se pode entrar numa sala de tribunal no início e no intervalo de cada sessão e os juízes, procuradores e advogados chegam à hora marcada – coisas inacreditáveis, típicas de regimes menos democráticos.

Em Portugal, felizmente, as coisas não são assim, pode-se entrar e sair da sala quando se quer e, como bónus, nunca se sabe a que horas vai começar a sessão – sabe-se apenas a hora a que se deve chegar. Tudo é “meramente indicativo”.

Muitos dirão que em Portugal não se permite a entrada de câmaras de televisão nos tribunais para preservar o bom nome e a imagem dos arguidos, que até serem condenados têm de ser tratados como inocentes. Eu diria que só podem ser outras as razões.

Jornalista