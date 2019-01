Jamaica é aqui

Há polícias racistas? Claro que há. E devem ser expulsos da corporação. Há racistas no Bairro da Jamaica? Claro que há. E devem ser presos

“Não importa a cor quando duas mãos estão juntas projetando a mesma sombra”

Martin Luther King

Enquanto o país se distrai com as guerras das manhãs televisivas, com os casos do futebol ou com o julgamento do Ronaldo em Madrid, ao mesmo tempo que os jornais televisivos promovem os faits divers ao estatuto de grandes notícias e se alimentam e nos alimentam deles, um sentimento de ódio germina em verdadeiros guetos da cidade de Lisboa e zonas limítrofes.

Na verdade, os jornais televisivos dedicaram muitos minutos aos incidentes entre polícia e população do Bairro da Jamaica, assim como aos da Avenida da Liberdade, até porque algumas imagens de violência serviam como uma luva ao atual padrão televisivo.

Sem sequer questionarem a origem, reproduziram imagens oferecidas por uma das partes em conflito, ignorando algumas regras mínimas do jornalismo: confiança na fonte e confronto de versões.

O espetáculo era bom e tinha de ser mostrado rapidamente.

Independentemente das razões que levaram a polícia a atuar pela força no bairro, depois de ser chamada, a verdade é que, na generalidade, se desvalorizaram os ataques à pedrada contra a força policial em favor da intervenção, talvez exagerada, de alguns polícias.

E, mais uma vez, o tema racismo foi agitado.

Uma deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua, apressou-se a partilhar o vídeo feito por um dos moradores do bairro, acusando a polícia de “violência policial”. Chama-se a isto pura isenção.

Depois, um assessor do mesmo partido, no seu Facebook, referiu-se à polícia como “a bosta da bófia”. Edificante.

Há polícias racistas? Claro que há. E devem ser expulsos da corporação.

Há racistas no Bairro da Jamaica? Claro que há. E devem ser presos.

Nos muitos comentários que ouvi nas televisões, houve um que retive e que subscrevo.

Hernâni Carvalho levantou a questão essencial ao chamar a atenção para a verdadeira vergonha nacional que é a existência de bairros com as condições deploráveis do da Jamaica, com os quais nenhuma autoridade parece preocupar-se.

Estes verdadeiros guetos não ajudam à integração e, pelo contrário, propiciam a sua contaminação por meliantes de toda a espécie, atingindo desta forma a imagem de toda a população residente, constituída, na sua esmagadora maioria, por gente pacífica e trabalhadora.

Enquanto andarmos todos distraídos vão acontecer cada vez mais Jamaicas.

Jornalista