Na quinta-feira à tarde as autoridades deram por terminadas as buscas por Emiliano Sala. Depois da informação por parte das autoridades de Guernsey, já vários jogadores do Nantes e a família têm feito pressão para que estas retomem as buscas pelo jogador e pelo piloto que viajavam no avião que desapareceu dos radares perto do Canal da Mancha esta segunda-feira.

A irmã do jogador, Romina, chegou mesmo a fazer um apelo público às autoridades: "Por favor não desistam de procurar o meu irmão. No meu coração sei que Emiliano é um lutador e que ainda está vivo. Por favor não parem", apelou Romina em Cardiff, esta quinta-feira. "A única coisa que quero é encontrar o meu irmão", disse ainda a irmã do jogador.

De acordo com o Guardian, a irmã do argentino deverá viajar até Guarnsey, para pedir diretamente aos elementos da equipa de busca e resgate que retomem os trabalhos de resgate.

Também vários jogadores do Nantes recorreram às redes sociais para deixar o mesmo pedido. "As buscas não podem parar! Ajudem-nos a encorajar a polícia a continuar a procurar. Precisamos de toda a gente. Vamos lutar como o Emi faz sempre, por favor", apelou o capitão da equipa, Valentim Rongier.

Sergio Agüero, do Manchester City, também deixou uma mensagem no Twitter: "Não queremos desistir, queremos agarrar-nos à esperança...não desistam das buscas".