Os dias frios e chuvosos acabaram, pelo menos durante o dia de hoje. Esta sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia vai ser de sol e de temperaturas altas para esta época do ano.

Em vários distritos do país, as temperaturas máximas vão subir até aos 20 graus Celsius.

Para Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, com os termómetros a oscilarem entre os 8 e os 18 graus. Já no Porto, as temperaturas deve variar entre os 7 graus de mínima e 17 de máxima.

Os distritos de Setúbal, Santarém e Évora vão chegar aos 20 graus Celsius de temperaturas máximas e Faro atinge os 22 graus de máxima.

Ainda assim, apesar do bom tempo em praticamente todo o país, Bragança volta a ser o distrito mais frio, com temperaturas a baterem nos 4 graus de mínima e nos 14 de máxima.