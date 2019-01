O programa a "Quadratura do Círculo" teve esta quinta-feira a sua última emissão e António Costa não quis deixar o momento passar em branco.

O primeiro-ministro, que foi também um dos comentadores do programa, gravou uma mensagem onde enaltece a importância do “debate plural, inteligente, culto” na democracia.

“A ameaça do fim da 'Quadratura do Círculo' é uma ameaça à qualidade da nossa vida democrática”, disse Costa. “A democracia exige debate plural, inteligente, culto. Foi isso que a 'Quadratura do Círculo' tem sido ao longo dos anos”.

António Costa recordou ainda o “Flashback”, o programa radiofónico de debate que antecedeu o programa que até hoje era emitido semanalmente na SIC Notícias. “Desde a sua versão original, ainda com José Luís Nogueira de Brito e José Magalhães, mas sempre com Carlos de Andrade e Pacheco Pereira, foram um contributo inestimável para enriquecer a nossa democracia”, acrescentou o primeiro-ministro.

“Espero que a 'Quadratura do Círculo' encontre um novo espaço porque a democracia não pode prescindir da 'Quadratura do Círculo'”, concluiu Costa.