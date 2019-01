Vítor Serra, atual diretor regional da delegação do Norte da ASAE, está a ser investigado por suspeitas de corrupção, tráfico de influências, favorecimento pessoal, entre outros crimes, avança a TVI24.

Segundo uma investigação da jornalista Ana Leal, o processo poderá incluir o inspetor-geral, Pedro Portugal Gaspar, e toda a cúpula da ASAE.

Haverá pelo menos 10 processos que estão sob suspeita, tendo todos sido aprovados pelo diretor regional enquanto exercia o cargo de inspetor.

Segundo a TVI24, há mais de meio milhão de euros em contraordenações que acabaram por não ter seguimento, por Vítor Serra não dar andamento aos processos. Com o passar do tempo as infrações acabaram por prescrever