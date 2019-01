A Unidade de Ação Fiscal da GNR aprendeu 12 toneladas de tabaco, no valor de dois milhões e meio de euros. junto da fronteira do Caia, em Elvas.

Na sequência de uma ação de controlo de mercadorias em circulação, aqueles militares detetaram um veículo pesado de mercadorias que transportava diversas caixas que continham tabaco de corte fino, mas sem se fazer acompanhar com qualquer tipo de documentação comercial ou aduaneira.

A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal de Évora, em colaboração com o Destacamento de Trânsito da GNR de Évora apreendeu 12.230 quilos de tabaco, na autoestrada A6, junto à fronteira do Caia, em Elvas.

Desta ação resultou a apreensão do tabaco e na detenção do condutor, um homem de 48 anos, devido à suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo.

O tabaco de corte fino apreendido daria para produzir mais de 12 milhões de cigarros, correspondendo a um valor de fraude ao Estado, por não pagamento do Imposto Especial de Consumo e do IVA, estimado em cerca de dois milhões e meio de euros, conforme referiu o oficial de Relações Públicas da Unidade de Ação Fiscal da GNR, tenente-coronel André Santos.