O responsável pela comunicação do FC Porto Francisco J. Marques publicou na sua página no Twitter excertos do relato do jogo Benfica-FC Porto, revelando que os dragões irão avançar com uma queixa contra o comentador da Benfica TV Valdemar Duarte o clube da Luz.

“Mais de cinco minutos depois, chegou a corja do FC Porto” e “Quando digo os números é porque tenho dificuldade em dizer os nomes [dos jogadores do FC Porto], porque aqueles que estão dentro do campo são uns bandidos” são alguns exemplos das frases proferidas durante o relato.

Valdemar Duarte chega ainda a fazer comentários sobre o diretor desportivo dos dragões: “Já que estamos a falar de bandidos, os bandidos maiores estão no campo, mas estão fora dele. Já aqui falámos de um deles, que é o tal engenheirinho, o engenheirinho de metro e meio incendiário (...) Este mafioso deste engenheiro Luís Gonçalves mete nojo. Dizer que é um cão é ofender a raça canina”.

Francisco J. Marques usou a sua conta oficial no Twitter para revelar que o FC Porto vai avançar com uma queixa contra Valdemar Duarte e o clube da Luz: “O FC Porto vai apresentar queixa contra Valdemar Duarte e contra o Benfica. Este discurso do ódio e falta de nível mostra o que é o Benfica de LFV, que deve desculpas a todos os adeptos de futebol. Têm a palavra os tribunais, a ERC, o Sindicato dos Jornalistas e a FPF”.