A família Coxi, que esteve envolvida na noite das agressões no Bairro da Jamaica, no Seixal, divulgou um vídeo nas redes sociais a pedir que o protesto agendado para sexta-feira junto à Câmara Municipal seja conduzido pacificamente.

Um dos homens que aparece no vídeo, que se identifica como Fernando Coxi, pede “à população atenção às manifestações que estão fazendo. Eu espero que o façam pacificamente pois na minha religião os mandamentos não permitem que se façam agressões”.

Recorde-se que, desde os desacatos no Bairro da Jamaica, no domingo passado, as autoridades têm registado vários incidentes violentos em Setúbal, Loures e na zona de Sintra. Carros da PSP foram apedrejados e caixotes do lixo queimados.