A Unidade de Ação Fiscal, através do seu Destacamento de Ação Fiscal do Porto deteve um casal, o homem de 61 anos e a mulher 54 anos, por crime de introdução fraudulenta de tabaco no consumo, durante uma ação de fiscalização na Área de Serviço de Barcelos.

O casal estava naquela estação da Autoestrada A3, tendo sido surpreendido pela ação da GNR, visando o controlo da circulação de mercadorias sujeitas a ação fiscal e aduaneira.

Nessa ocasião, os militares do Destacamento de Ação Fiscal do Porto detetaram um veículo a transportar 90 quilos de folha de tabaco, sem que o casal tivesse qualquer tipo de documentação comercial ou aduaneira.

O valor estimado do tabaco aprendido é de cerca de 20 mil euros, dos quais 18 mil correspondem aos impostos devidos ao Estado, nomeadamente ao Imposto Especial de Consumo e IVA, segundo informou o comandante do Destacamento de Ação Fiscal do Porto da Guarda Nacional Republicana, capitão Ricardo Amaro.

Os detidos, após serem presentes ao Tribunal Judicial de Braga, ontem, ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.