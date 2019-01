O militar, do Posto Territorial da GNR de Santa Maria da Feira, fora do seu horário de serviço, deparou-se com um canídeo abandonado na via pública, aparentemente ferido e bastante debilitado.

De imediato recolheu o animal, para evitar que fosse atropelado, visto que este andava a deambular na estrada, segundo referiu o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Aveiro, capitão Telmo Gomes.

Com o apoio do Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de santa Maria da Feira, o animal foi então recolhido e encaminhado para os Serviços Veterinários da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, no intuito de ser avaliado pelo médico-veterinário, a fim de posteriormente poder ser adotado.