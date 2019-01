Uma viagem “sem partida nem chegada, mas cujos pontos de união se fazem entre Paris e Lisboa, cidades de grande preponderância no processo de construção”, é introduzido. "Paris, Lisboa" é ainda apresentado como uma homenagem ao filme de Wim Wenders "Paris, Texas".

O título pode também aludir ao casamento com a atriz francesa Jenna Thiam no final de 2018. A produção foi de Joel Silva, que também compõe.

Entre os escritores de canções está a irmã Luísa Sobral, autora de "Amar Pelos Dois", a canção vencedora da Eurovisão, Júlio Resende, Francisca Cortesão (Minta), Afonso Cabral (You Can't Win Charlie Brown) e o brasileiro Lupicínio Rodrigues, além do próprio Salvador Sobral. O português é uma das línguas mas não a única.

"Paris, Lisboa” será apresentado nos coliseus de Lisboa e Porto e no Teatro das Figuras, em Faro, em maio. Antes, Salvador Sobral estará na Polónia, Alemanha e Suíça, para dez concertos em abril.



O disco tem o selo da Valentim de Carvalho, em Portugal, e da Warner Music Spain no resto do mundo.