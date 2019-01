Um jovem de 18 anos foi autuado em Lisboa por condução sob o efeito de álcool de uma trotinete elétricas.

Segundo a PSP, o jovem foi intersetado na Rua Cintura do Porto de Lisboa e tinha 1,08 g/L de álcool no sangue. As autoridades aplicaram ao indivíduo uma multa no valor de 250 euros.

Segundo o artigo 112.º do Código da Estrada, as trotinetes a motor são equiparadas a velocípedes e, por isso, não é permitido conduzi-las sob influência.

"As coimas previstas no presente Código são reduzidas para metade nos seus limites mínimo e máximo quando aplicáveis aos condutores de velocípedes, salvo quando se trate de coimas especificamente fixadas para estes condutores", cita a PSP em comunicado.