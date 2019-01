O Reino Unido juntou-se aos países que apoiam Juan Guaidó, o presidente da Assembleia Nacional venezuelana que esta quarta-feira se autoproclamou presidente interino da Venezuela.

“É claro que Nicolás Maduro não é o legítimo líder da Venezuela”, afirmou Jeremy Hunt, ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, no final de uma reunião com o vice-presidente e com o secretário de Estado norte-americanos, Mike Pence e Mike Pompeo.

Para Hunt, “as eleições de 20 de maio foram profundamente falhadas”, referindo-se à falta de privacidade nas cabines de voto, à irregularidades na contagem e à interdição de participação da oposição no sufrágio.

“O Reino Unido acredita que Juan Guaido é a pessoa certa para levar a Venezuela para a frente”, reforçou ainda o ministro britânico. E deixou um apelo à população britânica: “Para quem no Reino Unido pensa que a Venezuela é um exemplo, pensa que nós deveríamos adotar a política do descredibilizado regime de Maduro, deve olhar para a televisão e pensar novamente. Este regime já causou sofrimento inimaginável ao seu povo”.

Também Theresa May já tinha anunciado o seu apoio à “Assembleia Nacional democraticamente eleita, com Juan Guaidó como o seu presidente”.

O presidente da Assembleia Nacional venezuelana e líder da oposição autoproclamou-se presidente interino da Venezuela, esta quarta-feira, num desafio à liderança de Nicolás Maduro. Recorde que Maduro tomou posse no passado dia 10 de janeiro.