Portugal está em quinto lugar na lista dos países mais envelhecidos do mundo. O Japão lidera a lista, avança a Euromonitor Internacional.

Neste novo relatório, Portugal ultrapassou a Alemanha, ao ter “facilitado a sua política de imigração num esforço para atrair imigrantes e reverter a tendência de despovoamento”. No entanto, a Euromonitor Internacional defende que “ainda é esperado um forte aumento na sua população com 65 anos ou mais até 2030”.

Em segundo lugar surge a Itália, seguida pela Grécia e pela Finlândia. No entanto a entidade defende que até 2030, a Itália deverá subir à segunda posição devido aos cortes governamentais nas despesas de índole social para os cidadãos gregos com mais de 65 anos, aplicada na Grécia.

"Envelhecer e aumentar a expectativa de vida são motivos de comemoração, pois refletem o sucesso de um país em saúde e em avanços médicos", afirmou Lan Ha, consultor sénior de população da Euromonitor Internacional. No entanto, "o envelhecimento da população apresenta desafios económicos significativos, especialmente porque é frequentemente acompanhado por baixas taxas de natalidade e fertilidade, fazendo com que a população diminua", acrescenta.

Segundo o relatório, estes fatores “irão dificultar a geração de crescimento económico e, ao mesmo tempo, colocarão uma enorme pressão sobre os sistemas de pensão e previdência social. No entanto, as oportunidades de negócios apresentadas pelo envelhecimento da população são igualmente grandes. A necessidade de mitigar a contração da força de trabalho também estimula as inovações tecnológicas e o desenvolvimento de produtos voltados para o consumidor sénior".