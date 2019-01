A informação já foi confirmada pela polícia de Guernsey, ilha no Canal da Mancha, e indica que as buscas pelo avião que desapareceu com Emiliano Sala a bordo terminaram. "Apesar dos nossos melhores esforços (...) fomos incapazes de encontrar algum vestígio do aparelho, do piloto ou do passageiro", disse o chefe da polícia.

"Já passaram mais de 24 horas de buscas contínuas, com 80 horas de voo combinado entre três aviões e cinco helicópteros. Dois salva-vidas estiveram envolvidos também. Revimos toda a informação que tínhamos disponível, bem como sabendo que tipo de equipamento de emergência estava a bordo, e tomámos a decisão difícil de terminar as buscas", explicou, indicando ainda que as hipóteses de am.bos estarem vivos neste momento são "extremamente remotas".

Recorde-se que o futebolista argentino de Nantes para Cardiff, no País de Gales, na segunda-feira, quando o avião viajava desapareceu dos radares perto do Canal da Mancha.