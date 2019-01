Esta quinta-feira, o Infarmed lançou um alerta através de um comunicado emitido, onde refere que a compra deste tipo de dispositivos médicos para diagnóstico tem vários riscos para o consumidor: "As autoridades competentes europeias para os dispositivos médicos têm verificado frequentemente que dispositivos adquiridos online são contrafeitos, pelo que é importante sensibilizar os utilizadores e os operadores económicos para esta realidade e para os perigos associados", pode ler-se no comunicado da Autoridade do Medicamento.

"Para além da contrafação, são de salientar também os riscos de ausência de marcação CE, aposição indevida da marcação CE, alteração do fim a que se destina o dispositivo, ausência do nome e do endereço do fabricante e do mandatário", lê-se no comunicado do Infarmed.

Além disso, a entidade indica que também sabe da disponibilização ao público de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro de utilização restrita a profissionais de saúde, como é o caso de dispositivos que são dirigidos à determinação de marcadores tumorais, ao diagnóstico de doenças hereditárias, à grupagem sanguínea e ao rastreio genético.